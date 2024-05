Von Fritz Göttler

Es sind die Augen, die am intensivsten sprechen bei Furiosa. Zwei weiße Augen, weit aufgerissen, hell strahlend in einem schwarzen Gesicht, mit Öl beschmiert wie mit einer Kriegsbemalung. Anya Taylor-Joy ist die junge Furiosa, eine verbissene Fighterin - die Titelheldin im neuesten Film der "Mad Max"-Saga des australischen Regisseurs George Miller. Der Film wurde vorige Woche auf dem Festival in Cannes erstaufgeführt und wird am Donnerstag in die Kinos kommen.