Zum 160-jährigen Bestehen des Münchner Marionettentheaters hat Intendant Siegfried Böhmke eine Revue zu den wichtigsten historischen Stationen konzipiert

Von Barbara Hordych

Es ist eine eigentümliche Sache um Marionetten und um die Menschen, die beständig mit ihnen zu tun haben. Man möchte fast glauben, dass die Holzpuppen etwas von der Seele ihres Herrn an sich ziehen, um darin heimlich zu meißeln. So, wie die Haustiere den Menschen, die täglich mit ihnen zusammen sind, eine kuriose Ähnlichkeit aufprägen, als wären sie die geistig Stärkeren, so formen die todesstarren Puppen mit ihren ewig stillstehenden Herzen langsam und sicher die Züge ihres Herrn und Meisters nach ihrem eigenen um. (...) Die Marionettenspieler werden alt. Älter als Menschen sonst zu werden pflegen. Großvater Schmid ist am 29. Januar neunzig Jahre alt geworden und sieht aus, als gedenke er, wie sein ,Kasperl', den Tod noch sehr, sehr lange hinters Licht zu führen."

Diese Zeilen, zitiert nach der jüngst im Allitera-Verlag erschienenen "Chronik des Münchner Marionettentheaters 1858-1933", schrieb der "Golem"-Autor Gustav Meyrink 1912, nach einem Besuch des Marionettentheaters an der Blumenstraße. Hier wie an diversen Spielstätten zuvor, ließ Josef Leonhard "Papa Schmid", unterstützt von seiner Tochter Babette, mehr als 50 Jahre lang die Puppen tanzen - insbesondere seinen "Kasperl Larifari". Dem geschichtsträchtigen Theater, das am 18. November sein 160-jähriges Bestehen feiert, widmet sein heutiger Intendant Siegfried Böhmke eine ganze Reihe von Veranstaltungen.

Siegfried Böhmke umhalst seine selbst gebauten Klappmaulpuppen. (Foto: Stephan Rumpf)

Zwar sind noch kein halbes Jahrhundert, sondern erst 18 Jahre vergangen, seit Böhmke die Geschicke des klassizistisch anmutenden Musentempelchens leitet, das seit seiner Errichtung im Jahr 1900 als Europas erster fester Bau für Marionettentheater gilt. "Aber immerhin kann ich behaupten, dass ich schon als Junge von elf Jahren dem damaligen Intendanten behilflich war", sagt Böhmke und lässt sein charakteristisches, knarzendes Lachen hören. Seinerzeit hatte er mit seiner Mutter die Vorstellung des "Raketenkasperls" besucht, danach stand für ihn fest: Hier wollte er unbedingt mitmachen! So sehr beharrte er auf seinem Wunsch, dass die Mutter schließlich ein Einsehen hatte und den Jungen dem damaligen Direktor Franz Leonhard Schadt vorstellte. "Ich durfte dann auch tatsächlich mithelfen, natürlich nicht als Puppenspieler. Aber ich bekam die Aufgabe, beim ,Gestiefelten Kater' in der Hintergrundkulisse eine kleine Kutsche zu einem ganz bestimmten Geräusch an zwei Stäben entlang zu führen", erzählt Böhmke.

An diesem Novembervormittag fährt zwar keine Kutsche in der Hintergrundkulisse vorbei. Dafür wird aber gerade ein großer Backofen für das nachmittägliche Treiben des "Riesen Tunichtgut" in einer Bäckerei hinter Böhmkes Rücken hergerichtet, während er sich an den Start seiner Karriere erinnert. Die richtig begann, als sein Vorgänger Schadt dem Achtzehnjährigen eine Stelle als fester Mitarbeiter anbot. "Fortan war ich das Mädchen für alles, dazu gehörte das Kloputzen genauso wie das Puppenspielen und Kulissenbauen. Von meinem Vorgänger habe ich gelernt, wie eine Marionette geschnitzt und geführt wird." Nach 13 Jahren verabschiedete er sich. "Mich interessierten die Fernsehpuppen, ich wollte die Arbeit mit ihnen kennenlernen. Also ging ich nach London, um mich in den Werkstätten des Muppets-Erfinders Jim Henson ausbilden zu lassen; später wirkte ich in der Nachfolgeshow der Muppets mit", sagt Böhmke.

Aber auch Kasperl Larifari, den sein Erfinder Graf von Pocci einst in gelbe Hosen und ein rotes Jäckchen kleidete, tritt bis heute in dieser historischen Tracht im Marionettentheater auf. (Foto: Stadtmuseum Amberg)

Doch dann ereilte ihn 1999 die Anfrage der Stadt, ob er die Nachfolge von Franz Leonhard Schadt antreten wolle. Der war fast 90 Jahre alt - darin nicht unähnlich dem Theater-Gründer Papa Schmid - als er nach 43-jähriger Direktion den Schlüssel an Böhmke übergab. "Es hatte schon Mitbewerber gegeben. Aber ich hatte wohl die überzeugendsten Ideen für die Zukunft des Hauses", sagt Böhmke.

Auch für das Programm zum besonderen Geburtstag hat er sich einiges einfallen lassen. Am 9. November, 11 Uhr, zeigt er "Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies" mit einer anschließender Führung durch das Theater. Am 11. und 18. November sind um 15 Uhr die historischen Filmdokumentationen des Pocci-Stücks "Das Eulenschloss" zu sehen. Höhepunkte sind freilich die beiden Festabende am 17. und 18. November um 20 Uhr, für die Böhmke eigens eine Revue konzipiert hat: Drei Schauspieler führen gemeinsam mit den Marionetten wichtige Stationen in der Historie des Hauses vor.

160 Jahre Münchner Marionettentheater, Fr., 9., bis So., 18. Nov., Blumenstraße 32; alle Veranstaltungen zum Festprogramm unter www.muenchner-marionettentheater.de