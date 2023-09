Von Patrick Bauer und Cornelius Pollmer

Gianni Infantino, oberster Händler des Geld- und Weltfußfballverbandes Fifa, hat sich seit Amtsantritt stets bemüht, noch die letzten Reste von Spaß, Freude und Spaß an der Freude aus dem zu tilgen, was einmal das Schönste überhaupt gewesen ist: Fußball. Mit seiner Amtszeit verbunden ist fortan auch das Ende einer Institution, mit der Generationen von Süchtigen mit krummen Rücken und bald verdorbenen Augen nicht weniger verbinden als unermessliches Glück. Am kommenden Freitag veröffentlicht der US-amerikanische Videospielhersteller Electronic Arts wie jede Saison eine neue Fußballsimulation für diverse Konsolen und den PC, das tut er seit 30 Jahren. Erstmals wird dieses Spiel nicht in Kooperation mit dem Weltverband erscheinen - was, natürlich, fast ausschließlich mit Geld zu tun hat und null Komma gar nichts mit Fußball.