Die Glücklichen haben eine Stunde Zeit zu packen und zu überlegen, was sie mitnehmen würden, falls sie ins Nichts zurückkehren. Die Unglücklichen müssen rennen und hoffen, dass sie überleben. Eindrücke der Filmemacherin Alexa Karolinski aus Los Angeles.

Gastbeitrag von Alexa Karolinski

Los Angeles am Nachmittag des 8. Januar 2025. Meine Freundin Alex und ich verlassen das Haus, um für meinen Sohn Allergiemedikamente zu besorgen. Die Luft ist so dick, als stünde man neben einem chemisch verseuchten Lagerfeuer. Wir haben gerade unsere N95-Masken über Mund und Nase gezogen, als wir 15 blinkende Polizeiautos auf der Straße sehen. Wir befürchten das Schlimmste, als wir an der Szene vorbeilaufen – bis wir mitbekommen, dass 20 Polizisten damit beschäftigt sind, einen Mann zu verhaften, weil dieser versucht hat, einen alten Honda zu stehlen.