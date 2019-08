Redefin (dpa/mv) - Die US-amerikanische Geigerin Hilary Hahn ist zum Abschluss der Konzertreihe "Weltstars in Redefin" vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus gefeiert worden. Mit zwei Zugaben bedankte sich die Musikerin bei den rund 2100 Zuhörern, die am Samstag in die Reithalle des Landgestüts im Kreis Ludwigslust-Parchim gekommen waren, für die begeisterte Aufnahme ihres Spiels. Die Veranstaltungen auf dem malerisch gelegenen Gestüt, die traditionell mit einem Picknick im Park und einer Pferde-Show eingeleitet werden, zählen seit Jahren zu den Publikumsmagneten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

Auf dem Programm des Abschlusskonzerts standen Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert. Hilary Hahn wurde begleitet von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit Omer Meir Wellber am Dirigentenpult.

"Die drei Konzerte in Redefin waren auch in diesem Jahr wieder Höhepunkte unseres Festspielsommers", sagte der Intendant des Klassikfestivals, Markus Fein. Mit dem Pianisten Emanuel Ax und den beiden Geigern Julian Rachlin sowie Hilary Hahn hätten die Konzertbesucher erneut international gefragte Solisten in dem einmaligen Ambiente des Landgestüts erleben können. "Und mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks feierte eines von Deutschlands besten Orchestern sein Debüt bei uns", hob Fein hervor. Auch im kommenden Jahr würden die Festspiele wieder mit drei Konzerten in Redefin zu Gast sein.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zählen zu den bundesweit größten Klassik-Festivals. Bis zum Abschluss der Festspielsaison am 15. September in Neubrandenburg stehen noch knapp 30 Konzerte auf dem Programm.