Die Stadt Wunsiedel hat den Vertrag von Birgit Simmler, Leiterin der Luisenburg-Festspiele, vorzeitig um weitere sechs Jahre verlängert. Simmler wird nun nicht bis 2021, sondern bis 2027 für das künstlerische Programm auf der Luisenburg zuständig sein. "Da kann man noch richtig was reißen", sagt Simmler. "Ich freue mich auf acht weitere Jahre, in denen ich die künstlerische Handschrift vertiefen, ausbauen und noch besser werden kann." Simmler leitet die Festspiele seit 2018 mit wirtschaftlichem Erfolg, vergangene Saison kamen rund 148 000 Zuschauer. 2020 wird sie das Muscial "Der Name der Rose" inszenieren, außerdem stehen Produktionen von "Faust" , "Pinocchio", "Die Fledermaus" auf dem Programm, sowie das neue Stück "Der Brandner Kaspar 2 - Er kehrt zurück".