18. September 2018, 18:53 Uhr Festspiele Inhaltliche Rückbesinnung

Neuer künstlerischer Leiter für Europäische Wochen Passau

Von Sabine Reithmaier, Passau

Einen neuen Intendanten haben die Europäischen Wochen Passau (EW) zwar noch nicht, ein künstlerischer Leiter aber ist gefunden: Carsten Gerhard, der in München eine Agentur für Kulturmarketing betreibt, gestaltet 2019 das Programm der Festspiele. Das Festival ist dem 41-Jährigen nicht fremd, da er bereits für den Intendanten Peter Baumgardt, den Vorgänger Thomas E. Bauers, beratend tätig war.

Bauer und der EW-Trägerverein hatten sich im April überraschend aufgrund einer massiven finanziellen Schieflage getrennt. Das Sanierungskonzept der Vereinsvorsitzenden Rosemarie Weber - "kürzen, kürzen, kürzen" - hat sich anscheinend bewährt, das Festival ging ohne nennenswerte Panne über die Bühne. "Wir können mit einer schwarzen Null rechnen", sagt sie am Telefon. Gerhards Vertrag läuft ein Jahr, ein Zeitraum, den der Verein nutzen will, um über die künftige Ausrichtung nachzudenken. Inhaltlich besinnen sich die EW auf ihren ursprünglichen Auftrag und rücken europäische Themen ins Zentrum. "Wir werden wieder mehr ein Dreiländerfestival und binden Tschechien und Österreich stärker ein", sagte Weber. Diskutiert werden sollen auch die künftigen Strukturen. "Wir sind ein Träger- und kein reiner Förderverein", stellt Weber klar. Dass ein so großes Festival aus der Bürgerschaft heraus getragen wird, bezeichnet sie als Alleinstellungsmerkmal der Festspiele. Allerdings werde man einen Ausschuss ins Leben rufen, der Rechte und Pflichten sowohl auf Seiten des Vereins als auch des Intendanten klar definiert. Anfang 2019 soll dessen Posten ausgeschrieben werden.

Gerhard, Musikwissenschaftler und promovierter Germanist, konzentriert die Festspiele ebenfalls auf sechs Wochenenden (22. 6. bis 28. 7.). An den Gastspielen hoch dotierter Stars als ein Standbein hält er fest. Er plant aber auch grenzüberschreitende Projekte mit Laienchören, Austauschprojekte mit Schulen, integriert verstärkt Sprechtheater, etwa Rimini Protokoll mit "Hausbesuch Europa" und plant Händels "Messias" als Open-Air-Konzert auf dem Domplatz.