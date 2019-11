Halle (dpa/sa) - "Musikalische Malereien" ist das Motto der Händel-Festspiele 2020 in Halle. "Mit dem Motto wird an den Kunsthistoriker und Musikwissenschaftler Oskar Hagen erinnert", sagte der Direktor der Stiftung Händel-Haus, Clemens Birnbaum, am Dienstag in Halle. Hagen lebte von 1888 bis 1957, ihm sei Händels Neigung zu Klangmalereien in dessen Musik aufgefallen. In der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) gibt es vom 29. Mai bis 14. Juni 2020 mehr als 100 Veranstaltungen. Hagen ist der Begründer der Händelfestspieltradition. Zu Händels bekanntesten Werken gehören das Oratorium "Messiah" und die Feuerwerksmusik.