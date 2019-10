Erfurt (dpa/th) - Zwei Tage nach dem antisemitischen Anschlag in Halle haben die Macher der Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur ihre Betroffenheit betont. In Halle sei Jom Kippur als höchster jüdische Feier- und als Versöhnungstag, ausgenutzt worden, sagte der Vorsitzende des Fördervereins des Festivals Ricklef Münnich am Freitag in Erfurt.

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter Rechtsextremist versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Dutzende Gläubige waren dort für einen Gottesdienst zu Jom Kippur versammelt gewesen. In die Synagoge schaffte es der Mann nicht, er soll aber zwei Menschen erschossen und weitere verletzt haben. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft ist ein Bekennervideo eindeutig antisemitisch und rechtsextremistisch.

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm sagte: "Wir haben Angst, dass das der Anfang ist. Ich hoffe, ich irre mich." Für die Kulturtage solle es aber keine Entmutigung sein.

In 24 Städten und Orten in ganz Thüringen sind 100 Lesungen, Konzerte, Filme, Ausstellungen und mehr geplant. Thematischer Schwerpunkt ist das moderne Israel, um den Blick auf das Nahost-Land zu erweitern, so der Künstlerische Leiter des Festivals, Michael Diessmeier bei der Vorstellung des Programms am Freitag. Die Kulturtage laufen vom 30. Oktober bis 16. November.