Sicher ist: Der Gaza-Krieg wird auf den Festivals von „Rock am Ring“ bis zur „Fusion“ in diesem Sommer präsent sein – auf den Bühnen, vor den Bühnen, im Netz. Unsicher ist indes, wie die Veranstalter damit umgehen. Wer sie danach fragt, erntet vor allem: Schweigen.

Von Joachim Hentschel

Die Frage ist gar nicht, ob die englische Rockband Idles das palästinensische Freiheitslied anstimmen wird. Wenn sie an diesem Wochenende in Deutschland auftritt – am Samstagnachmittag auf dem Nürnberger Zeppelinfeld, am Sonntag auf dem Nürburgring, vor je rund 80 000 Leuten bei den zum großen Kulturkalender zählenden Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ –, dann wird Sänger Joe Talbot die Menge irgendwann zum „Viva, viva Palestina!“-Chor anleiten. Unter Garantie.