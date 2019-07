18. Juli 2019, 18:55 Uhr Festival Zupf' Dich!

Ukulelisten von nah und fern in der Glockenbachwerkstatt

Von Jürgen Moises

Sie mag ein kleines Instrument sein. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen hat die Ukulele in den vergangenen Jahren eine große Schar an Anhängern gefunden. Es gibt Musiker, die das hawaiianische Zupfinstrument alleine, in der Gruppe oder gar in einem Orchester wie dem Ukulele Orchestra of Great Britain spielen. Es gibt Ukulele-Festivals in Graz, Wien, Huddersfield und seit 2018 auch in München. Ins Leben gerufen haben es Miriam Hein und Steffen Günter von den Ukelites zusammen mit dem Musiker und Musiklehrer Hansi Schneider. Hein und Günter hatten zuvor schon zwei Ukulele-Minifestivals im oberbayerischen Obing organisiert. Und als sie dann Schneider fragte, ob sie das nicht auch mal in der Glockenbachwerkstatt machen wollen, war das "Ukulele-Fest München" erfunden.

Die Folge war ein ausverkauftes Haus, weshalb das Ukulele-Fest an diesem Samstag in die zweite Runde geht. Mit dem kleinen Unterschied, dass das Ganze noch ein bisschen internationaler wird. So sind diesmal mit We Tigers und Mike Flaherty alias The Boy With The Greyhound Tattoo auch Musiker aus Holland und Großbritannien vertreten. Weitere Konzerte werden von dem bayerischen Ukulele-Harfen-Duo Unverschämte Wirtshausmusik bestritten und von Rawuke, der mit Ukulele-Versionen von Songs wie "Higway To Hell" im Internet bekannt geworden ist. Das aus Petra Rosemann, Hermann Remeth und John Donarski bestehende Trio Paniolo Country spielt hawaiianische Musik und Country, Doc & Dilloo aus dem Chiemgau geben auf der Ukulele Pop-, Rock-, Folk- und Jazz-Oldies zum Besten.

Miriam Hein und Steffen Günter werden als Ukelites ebenfalls auf der Bühne stehen, und Hansi Schneider tritt als Teil des Münchner Ukulele-Duos Ukubeats auf. Zudem gibt Schneider bereits um 16.15 Uhr einen Workshop zum Thema "Blues-Ukulele", Miriam Hein parallel dazu einen Kurs für "Absolute Beginners". Steffen Günter bringt zur selben Zeit die "Basics" des Ukulelebass-Spiels bei, und bei Mike Flaherty kann man die Geheimnisse des Loop-Pedal-Spiels lernen. Wer daran Interesse hat, kann sich mit etwas Glück per Mail (info@ukelites.de) noch dafür anmelden, Kurskosten 15 Euro. Für die Konzerte gibt es noch Karten bei der Munich Guitar Company (Franziskanerstraße 49) oder an der Abendkasse für 15 Euro.

Ukulele-Fest München, Sa., 20. Juli, 18 Uhr (Workshops um 16.15 Uhr), Glockenbachwerkstatt, Blumenstr. 7, www.ukelites.de