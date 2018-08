31. August 2018, 19:02 Uhr Festival Rock am Stein

Indie-Bands aus ganz Europa beim "Kuahgartn Open Air" im Freilufttheater Edling

Von Jürgen Moises, Edling

Er kommt aus Tirol, wiegt etwa 200 Tonnen und wurde vom Inngletscher während der Würmeiszeit nach Oberbayern in den Chiemgau abgeschoben. Was er dort nun als massiger, sieben Meter langer und fünf Meter hoher und breiter Migrant im Landkreis Rosenheim, etwa 1,5 Kilometer nördlich von Edling macht, das lässt sich wohl am passendsten mit "herumliegen" beschreiben. Das heißt, er fläzt dort einfach nur herum und bietet, seitdem man ihn im Jahr 1989 ausgegraben hat, gerade dadurch eine prächtige Kulisse. Die Rede ist vom "Stoa", einem Findling aus der Eiszeit, an dem an diesem Samstag das "Kuahgartn Open Air" stattfindet. Dieses geht inzwischen in sein neuntes Jahr, kann an Alter und Gewicht mit dem Stoa also nicht mithalten. Aber es ist als kleines Independent-Festival doch gewichtig genug, um jedes Jahr etwa 1000 Besucher anzuziehen, viele davon aus München.

Das liegt nicht nur an der prächtigen Kulisse, zu der ebenfalls ein um den Stoa herum gebautes, aus fünf Steinringen bestehendes Freiluft-Amphitheater gehört, in dem auch Kino-, Theater- und andere Veranstaltungen stattfinden. Sondern vor allem daran, dass es die Veranstalter Jahr für Jahr verstehen, ihrem Publikum ein spannendes und vielseitiges Programm aus regionalen, nationalen und internationalen Indie-Bands zu bieten. Das waren im ersten Jahr etwa die schrill-schönen Norwegerinnen von Katzenjammer und die Augsburger Indiepopper Anajo. Danach wurden Szene-Größen wie Jeans Team, Fotos, Urlaub in Polen, Ja, Panik, Fiva & Das Phantom Orchester, OK Kid, Trümmer, Ben Caplan oder Drangsal in den Chiemgau geholt. In diesem Jahr werden es unter anderen die Hamburger Indiepop-Helden Die Sterne, die aus BBou, Roger Rekless, Liquid, Monaco F und Grämsn bestehende bayerische Hip-Hop-Supergroup Bavarian Squad und die lettische Folktruppe Carnival Youth sein, die neben dem steinernen Tiroler antreten. Hinzu kommen weitere Musiker und Bands wie das rotzfreche Elektropop-Trio Blond aus Chemnitz; das mindestens genauso rotzige, aus München, Berlin und London stammende Lunsentrio, zu dem der Franz-Ferdinand-Aussteiger Nick McCarthy gehört; die in Berlin lebende Italienerin Caterina Barbieri alias Missin Cat; die schwedische Bluesrock-Band Black River Delta; die Singer-Songwriter Jordan Prince und Nicolas Sturm; oder die Allgäuer Indierocker Rainer von Vielen, die schon 2011 im Kuahgartn zu Gast waren.

Damals, das heißt von 2009 bis 2011, hatte der Kuahgartn noch in St. Leonard, einem Ortsteil von Babensham nordöstlich von Wasserburg am Inn, seine Heimat. Dort hatten zwei der Veranstalter, Peter Höfner und Sebastian Kaiser, auch den Club Leonhard betrieben, der 2012 geschlossen wurde. Deswegen dann der Neuanfang am Stoa. Inzwischen ist der Club Leonhard eine von Höfner & Co. nebenberuflich geführte, im nahe gelegenen Schnaitsee angesiedelte Veranstaltungsagentur, die seit 2015 auch das Club-Leonhard-Kneipenfestival in Wasserburg organisiert, auf dem bisher unter anderen Christiane Rösinger, Granada oder der Nino aus Wien auftraten. Da gibt es zwar keinen eiszeitlichen Riesen als Kulisse, aber dafür eine sehr schöne, mittelalterliche Altstadt.

Kuahgartn Open Air, Samstag, 1. September, von 12 Uhr an, Freilufttheater "am Stoa", Edling bei Wasserburg am Inn, Kesselseestraße, Programm und Infos unter www.kuahgartnopenair.de