21. Juni 2019, 18:44 Uhr Festival-Programm Musik und Miteinander

Solisten, Ensembles und Orchester von internationalem Rang musizieren in Ingolstadt für Besucher aller Altersgruppen. Ein Höhepunkt zum Auftakt ist der Abend mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Mariss Jansons.

Von Hector Berlioz bis Walt Disney. Vom Dirigenten Mariss Jansons über das Ensemble Le Cercle de l'Harmonie bis hin zur Sopranistin Nino Machaidze. Brücken zwischen sehr unterschiedlichen Künstlern und Kompositionen spannt das Leitmotiv "Fantastique!" der Sommerkonzerte in Ingolstadt. Das breitgefächerte Programm beginnt am 29. Juni und endet am 14. Juli. Es ist für alle Altersgruppen konzipiert und bietet ungewöhnliche Formate wie die Wohnzimmerkonzerte: Professionelle Musiker spielen am Samstag, 6. Juli, in privaten Wohnräumen; der Bewerbungsprozess für diese Veranstaltungen ist abgeschlossen. Bei allen anderen Konzerten handelt es sich um öffentliche Veranstaltungen:

Disney in Concert - Fantasia. Mit einem Filmkonzert mit Livemusik gestaltet die Philharmonie Salzburg unter Leitung der Dirigentin Elisabeth Fuchs die erste Veranstaltung der Sommerkonzerte, die mit "Ouverture fantastique" überschrieben ist.

Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, Veranstaltungshalle im GVZ B

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Am Eröffnungswochenende gestalten auch das Symphonieorchester und der französische Pianist Jean-Yves Thibaudet unter Leitung von Mariss Jansons eine "Ouverture fantastique" - mit Werken von Debussy, Ravel und Bartók.

Sonntag, 30. Juni, 20 Uhr, Festsaal im Stadttheater Ingolstadt; mit Konzerteinführung um 19 Uhr

Tempo und Leichtigkeit. Lisa Batiashvili (Violine), Gautier Capuçon (Violoncello) und Jean-Yves Thibaudet (Klavier) widmen sich Klaviertrios der Komponisten Dmitri Schostakowitsch, Felix Mendelssohn Bartholdy und Maurice Ravel.

Dienstag, 2. Juli, 20 Uhr, Audi Museum Mobile; Gespräch mit den Musikern im Anschluss an das Konzert

Les 5 fantastiques. Das Münchener Kammerorchester präsentiert sich mit "Les Vents Français"; Emmanuel Pahud (Flöte), François Leleux, (Oboe), Paul Meyer (Klarinette), Gilbert Audin (Fagott) und Radovan Vlatković (Horn). Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, François Devienne und Franz Danzi.

Donnerstag, 4. Juli, 20 Uhr, Festsaal im Stadttheater; um 19 Uhr findet dort ein Gespräch mit "Les Vents Français" statt

Gegen den Strom. Lisa Batiashvili (Violine), und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen spielen unter Leitung des Dirigenten Paavo Järvi Werke von Robert Schumann und Peter Tschaikowsky.

Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, Festsaal im Stadttheater; 19 Uhr Konzerteinführung

Wege zum Nirwana. Die Audi-Jugendchorakademie und das französische Ensemble Le Cercle de l'Harmonie unter Leitung des Dirigenten Jérémie Rhorer treten gemeinsam auf - mit dem Oratorium "Das Paradies und die Peri" von Robert Schumann.

Sonntag, 7. Juli, 20 Uhr, Festsaal im Stadttheater; Konzerteinführung um 19 Uhr

Schwarzer Spuk. Quatuor Hermès - Omer Bouchez (Violine), Elise Liu (Violine), Yung-Hsin Lou Chang (Viola) und Anthony Kondo (Violoncello) spielen Franz Schuberts Streichquartett Nr. 15 G-Dur D 887; mit Konzerteinführung und Lesung des österreichischen Pianisten Alfred Brendel zum Thema "Fantastique!"

Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr, Audi Museum Mobile

Überleben in der Kunst. Gidon Kremer (Violine), Giedrė Dirvanauskaitė (Violoncello) und die russische Pianistin Yulianna Avdeeva spielen Werke von Mieczysław Weinberg: Sonate für Violone und Klavier Nr. 6 opus 136b, "Sen o Lalce" ("Traum einer Puppe") aus "Drei Stücke für Violine und Klavier" sowie das Klaviertrio opus 24. Außerdem erklingt Frédéric Chopins Klaviertrio g-Moll opus 8. Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, Museum Mobile

Sommernachtstraum - Audi-Klassik Open-Air. Das erste der beiden Open-Airs gestalten das Georgische Kammerorchester Ingolstadt mit der Sopranistin Nino Machaidze unter Leitung von Ruben Gazarian sowie die Audi Bläserphilharmonie, dirigiert von Pietro Sarno. Auf dem Programm stehen: Edvard Grieg, Peer Gynt opus 46 (Auszüge); berühmte französische und italienische Arien; Musik aus Fantasyfilmen wie Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars oder Indiana Jones; Steven Reineke: Fate of the Gods; Johan de Meij: Lord of the Rings (Auszüge).

Samstag, 13. Juli, 20.30 Uhr, Klenzepark

Vive la France! - Audi Klassik-Open-Air. Beim zweiten Open-Air treten die Jugendchorakademie und das Originalklang-Orchester "Les Siècles" unter Leitung von François-Xavier Roth auf. Die Sänger und Musiker präsentieren Auszüge aus Bizets Oper "Carmen", Opernchöre von Léo Delibes, Camille Saint-Saëns und Jacques Offenbach sowie Hector Berlioz' Symphonie fantastique opus 14.

Sonntag, 14. Juli, 20.30 Uhr, Klenzepark