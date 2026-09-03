Thomas Mann war wohl nicht der Erste, ganz sicher jedenfalls nicht der Letzte, dem der Gedanke gekommen ist, dass Venedig etwas mit dem Tod zu tun haben könnte. Womöglich legt der Fährmann, wenn es so weit ist, an dem kleinen Steg des in venezianisch-byzantinischem Märchenstil gehaltenen Grand Hotel „Excelsior“ an, wo in „Tod in Venedig“ Aschenbachs Koffer verloren gehen. Heute aber geht die Reise in entgegengesetzte Richtung. Mitarbeiter des Disney-Konzerns lotsen einen in ein Motorboot, das losbrettert über die Lagune, aus der glitzernden Unwirklichkeit der Filmfestspiele am Lido di Venezia rüber zur Altstadt.