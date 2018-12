6. Dezember 2018, 18:54 Uhr Festival Klar sehen, neu hören

Kilian Sladek und Florian Stierstorfer holen für ihre Konzerte im Gasteig baltische Jazzmusiker nach München

Von Oliver Hochkeppel

Musik ist die Sprache, die überall verstanden wird. Nicht erst seit der Globalisierung gehören Auslandsreisen deshalb meist zum Berufsbild eines Musikers. Oft mit erfreulichen Quereffekten, wie das Beispiel von Kilian Sladek zeigt. Der junge Jazzsänger wuchs im niederbayerischen Niederalteich auf, begann dort im Knabenchor und entdeckte in der Schul-Bigband seine Liebe zum Jazz. Nachdem er sich 2012 mit seinem Eintritt in die Bayerische Chorakademie endgültig seines Berufswunsches versichert hatte, folgte er seinem Bruder Roman Sladek - Jazzposaunist und Chef der international durchgestarteten Jazzrausch Bigband - an die Münchner Hochschule für Musik und Theater, wo er 2013 einGesangsstudium mit Schwerpunkt Jazz bei Anne Czichowsky, Sanni Orasmaa und Philipp Weiss aufnahm. 2015 bis 2016 führte ihn ein akademisches Auslandsjahr an die lettische Musikakademie Jazepa Vitols in Riga. "Das war eine prägende Erfahrung für mich", berichtet Sladek. "Der Kontrast zum Leben und Arbeiten bei uns ist groß, das lässt einen die Dinge klarer sehen. Die erst 1990 wiedergewonnene Freiheit setzte nicht nur ein ungeheures künstlerisches Potenzial frei, sondern auch ein großes Verlangen nach Kommunikation und kulturellem Austausch. Alle drei baltischen Länder zeichnen sich durch große Offenheit gegenüber Neuem und Anderem aus."

Ein Austausch also, den Sladek unbedingt fortsetzen und ausbauen wollte. Nicht nur setzte er sich im Februar 2018 - 100 Jahre zuvor waren die baltischen Staaten erstmals unabhängig geworden - mit seinem Kommilitonen Florian Stierstorfer ins Auto; sie fuhren samt Videoteam ins Baltikum und hielten die winterlichen Städte wie ihre lebendigen Musikszenen im Bild fest. Schon zuvor hatten sich die beiden vorgenommen, baltische Musik und Musiker auch in München zu präsentieren. "Baltic Breeze" nennen sie das langfristig angelegte Unternehmen, das im November vergangenen Jahres mit einem Konzert von Kilian Saldek mit dem lettischen Gitarristen Sven Vilsons in die erste Runde ging. Und jetzt, am kommenden Samstag mit dem ersten "Baltic Breeze Festival" im Gasteig seinen vorläufigen Höhepunkt findet.

Gleich vier Acts stehen an diesem Abend auf der Bühne des Carl-Orff-Saals. Den Anfang macht der estnische Gitarrist Argo Vals, der über die Loop-Station komplexe Klanggebilde erschafft, die vom ebenfalls aus Tallinn kommenden Lichtkünstler Oliver Kulpsoo in Echtzeit visualisiert werden. Ganz auf Musik, und dabei auf die zeitgemäße, allgemein die europäische Szene prägende Melange aus Contemporary Jazz mit Rock-, Pop- und Worldmusic-Einflüssen konzentriert sich anschließend das lettische Equanimity Trio des Pianisten Edgars Cirulis, des Bassisten Janis Rubiks und des Schlagzeugers Rudolf Dankenfelds. Alle drei gehören zu den vielversprechendsten Newcomern aus dem Baltikum. Für einen anderen Trend, der die Entwicklung des europäischen Jazz in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend anstieß, nämlich die (Wieder-)Entdeckung der eigenen, landes- oder regionstypischen Musiktradition, steht das Quintett des Multiinstrumentalisten Saulius Petreikis. Seit Jahren spürt er traditionellen litauischen Instrumenten wie Naturhörnern, außergewöhnlichen Saiteninstrumenten und speziellen Holzflöten nach und baut sie in kreative Kompositionen für seine Band ein, in der neben Violine, Bass und Schlagzeug sein Bruder Donatas ebenfalls diverse Instrumente vom Saxofon bis zur Gitarre beisteuert. Der krönende Abschluss ist dann eine Uraufführung: Die Jazzrausch Bigband spielt zusammen mit Saulis Petreikis "The Baltic Suite" von Vincent Eberle. Der zuletzt bis hin zum Neuen Deutschen Jazzpreis vielfach Preisgekrönte hatte auch den dafür ausgeschriebenen Kompositionswettbewerb gewonnen.

Baltic Breeze Festival, Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, Carl-Orff-Saal im Gasteig, Rosenheimer Straße 5