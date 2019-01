16. Januar 2019, 18:39 Uhr Festival Heimische Naturgewalt

Drei Münchner Bands bei "Out of the Box"

Von Oliver Hochkeppel

So spektakulär musizierende Gäste bietet das gerade angelaufene Festival "Out of the Box" der Whitebox im Werksviertel auf, dass man leicht vergessen könnte, dass auch heimische Größen vertreten sind. Neben der Eismusik des Norwegers Terje Isungset und der Unterwassermusik des dänischen Ensembles Between Music, die jeweils mit mehreren Vorstellungen den Veranstaltungsreigen rahmen, treffen bei der "Out of the Box Dance Night" im Technikum am kommenden Dienstag drei der momentan angesagtesten Münchner Bands aufeinander.

Zwar sprengen sie vielleicht nicht Ort, Raum und Art des üblichen Musizierens wie die internationalen Acts, dafür verknüpfen sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und auch sie erfüllen, wenn auch nicht so buchstäblich, das Festival-Motto "Naturgewalten". Da wäre zum einen Organ Explosion, das Trio des Tastentüftlers Hansi Enzensberger, der mit dem Bassisten Ludwig Klöckner und Drummer Manfred Mildenberger den Orgel- und Keyboard-Sound der Sechziger- und Siebzigerjahre zu neuen Ufern führt. Der teilweise über Pop-Hits gestülpte, opulente Mix aus Blues, Funk und Jazz ergibt tanzbare Clubsounds - Retro wird Science-Fiction.

Auch das Quintett Ark Noir des Saxofonisten Moritz Stahl versteht sich darauf, aus komplexer Musik mit verschiedensten Einflüssen (von akustischem Jazz über Electronic und Fusion bis zu Hip-Hop-Beats) eingängige, direkt auf die Motorik wirkende Sounds zu destillieren. Die größte Formation ist die jüngste: Das Sextett Slatec des Posaunisten Roman Sladek ist gewissermaßen eine spezialisierte kleine Ausgabe seiner sehr erfolgreichen Jazzrausch Bigband. Wieder wird Jazz mit Techno gekreuzt, allerdings in Echtzeit und komplett improvisiert. Alle drei Bands zusammen bürgen für einen Abend zum Ausrasten im besten Sinne.

Out of the Box Dance Night, Dienstag, 19. Januar, 21 Uhr, Technikum, Atelierstraße 24