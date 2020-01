Die erste Platte der Fraunhofer Saitenmusik von 1983 hieß "Volksmusik in schwierigen Zeiten". Das war weniger politisch gemeint als auf die eigene Rolle bezogen: Die alten Puristen bekrittelten die Stiloffenheit der hippiehaarigen, virtuos aufspielenden Welt- und Wirtshausmusiker, die Jungen dachten an Karl Moiks TV-Volkstümelei. "Wir saßen zwischen den Stühlen", sagt Richard Kurländer. Auf den Stühlen und vor vollbesetzten Reihen sitzt die seit 1978 bestehende Gruppe am Dienstag, 28. Januar, bei den Volksmusiktagen in ihrem zweiten Wohnzimmer, dem Fraunhofer. Kurländer hat das Festival vor 30 Jahren zusammen mit dem Wirt Peppi Bachmaier gegründet, seit 2017 gestaltet Franziska Eimer das Programm.

SZ: Wie kamen Sie vor 30 Jahren auf die Idee, Volksmusiktage zu veranstalten?

Richard Kurländer: Wir hatten früher im Fraunhofer zum Tag der Hausmusik ein Wochenende voller Musik. Weil das so gut angenommen wurde und weil im Januar die Kabarettabende ein bisschen flau sind, haben der Peppi und ich gedacht, ob man nicht wieder etwas mit Musikanten macht.

Peppi Bachmaier: Das ganze kam aus dem Muh, dem Musikalischen Unterholz, herüber. Dort haben viele Stammgäste, die das Kleinkunstprogramm schon auswendig kannten, während der Aufführungen geratscht und Gaudi gemacht. Da dachten wir: Eigentlich brauchen die ein Wirtshaus, weil die wollen sich treffen. Deswegen haben wir das Fraunhofer aufgemacht.

Es ging also erst mal mehr um Geselligkeit als um Veranstaltungen?

Bachmaier: Ja, deswegen kamen die Musikanten herüber. Da saßen dann der Fredl Fesl, der Richard Kurländer und der Uwe Kleinschmidt hier nebeneinander, und die spielten dann halt auch.

Kurländer: Da sind die unmöglichsten Sessions entstanden, mit Iren, mit Spaniern, mit uns - die Frühschoppen waren fast unübersichtlich, weil mehr Musiker herinnen waren als Gäste: der Zither-Manä, der Eibl Sepp, der Zapf Rudi, die Garchinger Pfeifer, der Loibl Arthur, alle Lokalmatadore.

Gibt es diese Sessions noch?

Bachmaier: Leider zu selten, ich vermisse das. Aber ab und zu hinten in der Kulisse, da wird nach dem Konzert noch Musik gemacht bis 2 Uhr früh, ohne Eintritt, einfach aus Spaß an der Freud.

Franziska Eimer: Das gab's zum Beispiel neulich nach den Stoiber Buam, die hatten den Anderl Schmid dabei, einen jungen Akkordeonisten, von dem selbst Herbert-Pixner-Fans sagen: Boah, der ist ja noch besser. Nach dem offiziellen Teil kamen noch Leute wie der Reicher Peter und der Zapf Josef dazu. Deswegen sind die Fraunhofer Volksmusiktage so wichtig: Weil da entsteht immer wieder etwas, neue Gruppen, neue Musik, Kreativität.

Bachmaier: Als der Niederbayerische Musikantenstammtisch noch keine feste Formation war, haben die sich zusammengerufen und hier getroffen, kurzfristig. An einem Abend standen auf einmal drei Bassisten da mit solchen Geräten. Zusammen 50 oder 60 Leute. An dem Abend habe ich so um eins gesagt, jetzt müssten wir aufhören wegen der Lärmbelästigung. Da hat einer gemeint: Wenn wir schon kein Geld kriegen, dann wollen wir wenigstens spielen. Da sagt dann der Wirt natürlich auch nichts.

Detailansicht öffnen Einer der Stammgäste ist der Zither-Manä, hier bei seinem Auftritt am Samstag. (Foto: Sebastian Gabriel)

Frau Eimer, mit dem Niederbayerischen Musikantenstammtischs treten sie nicht mehr auf. Dafür spielen sie am 2. Februar Harfe beim Ammergauer Urlaubsexpress - das sind lauter bekannte Kollegen.

Eimer: Fast ein Geheimtipp. Kofelgschroa haben sich ja aufgelöst. Aber die vier haben trotzdem noch das Bedürfnis, so wie früher zu spielen. Die sind ja auch aus Sessions entstanden, wo der Zapf Josef und ich noch mitmusiziert haben. Wir haben uns beim "Drumherum"-Festival in Regen kennengelernt und bis 6 Uhr früh zusammengespielt. Jetzt haben wir wieder genauso eine Besetzung, mit der wir früher durch die Kneipen gezogen sind. Was Cooles.

Schon bei den dritten Volksmusiktagen schrieb die SZ, die Welle der neuen Volksmusik, damals auch Tradimix genannt, sei am Auslaufen. Aber die Wellen kommen und gehen. Wir erleben Sie gerade den Heimatsound-Hype?

Kurländer: Oh mei, Heimatsound ist für mich Zahnweh (lacht). Mein Verständnis in Sachen Heimatsound hört dann auf, wenn normale Bands spielen und Englisch gesungen wird, keine Spur mehr von Tradition da ist. Aber das soll dann Heimatsound sein, nur weil die Band aus Dingolfing kommt. Hm, nach 40 Jahren werde ich jetzt schön langsam selbst zum Volksmusikpfleger.

Wer's glaubt! Wie ist Ihr Verhältnis zu den "echten" Volksmusikbewahrern?

Kurländer: Als wir angefangen haben, waren wir verhasst bei denen. Wir waren im Volksmusikarchiv bei einer Sitzung eingeladen, weil es darum ging, wie sich die alte mit der neuen Volksmusik verträgt. Da kam ich mir vor, als ob ich auf den Galgenberg gehe. Ulrike Zöller, Stefan Straubinger und ich sind als Feinde empfangen worden. "Ihr macht unsere Volksmusik kaputt!" Oder: "Ihr sagt, das sei keine Volksmusik, was wir machen." Habe ich gesagt: "Ein Schmarrn, stopp, im Gegenteil! Wir nehmen ja unseres aus der Volksmusik heraus." Inzwischen kriegen wir Einladungen zu Lehrgängen. Aber im Grunde sehe ich die ganze Entwicklung sehr positiv. Sie zeigt, dass unendlich gute Jüngere nachkommen und dadurch immer neue interessante Stile entstehen.

Bachmaier: Als Kofelgschroa ganz früh bei uns spielten, sagte einer: Wir können nur fünf Stückerl, wir sind ja aus einer Blaskapelle. Das braucht's auch. Genau dort rekrutiert sich die Szene. Einige bleiben bei ihren Musikvereinen, andere machen was Neues. Freilich sind die Traditionalisten manchmal anstrengend. Wir sind von der linken Szene für die aber auch anstrengend.

Wie kamen die ausländischen Gruppen bei den Volksmusiktagen ins Spiel? Eine der ersten waren Aniada A Noar aus Österreich, die am 30. Januar erneut spielen.

Kurländer: Wir von der Saitenmusik veranstalteten damals zusammen mit dem Prinz Luitpold ein Folkfestival auf Schloss Kaltenberg. Da lernten wir auch viele Nachbargruppen kennen. So hat es sich weiterentwickelt, dass wir Finnen im Fraunhofer hatten, Triakel aus Schweden und Mongolen. Und wir sind in der Großstadt, da ist die Volksmusik eh gobal: Wir haben Türken und Griechen, die unterschiedlichsten Leute, die bringen ihre Einflüsse mit. Die wiederum werden übernommen, etwa das Türkische von der Unterbiberger Hofmusik.

Detailansicht öffnen Zum Interview trafen sich Wirt Peppi Bachmaier, Kuratorin Franziska Eimer und Mitgründer Richard Kurländer im Fraunhofer. (Foto: Michael Zirnstein)

Frau Eimer, seit Ihrem Anfang im Fraunhofer war es Ihr Traum, ein Konzert mit Geflüchteten zu machen. Das verwirklichen Sie nun am 13. Februar mit dem syrischen Oud-Spieler Abathar Kmash und Aera.

Eimer: So bin ich großgeworden. Für mich war Volksmusik immer weltoffen, Kommunikation, ein Miteinander. Jeder hat seine verwurzelte Musik, die er von daheim mitbringt, und die teilt er mit anderen. Volksmusik ist eine Lebenseinstellung. Ich bin mit der Fraunhofer Saitenmusik großgeworden, genauso wie mit den Stoiber Buam aus dem Bayerischen Wald, die sehr traditionell sind, aber bei denen hat immer mal ein Kiko Pedrozo aus Bolivien Horn gespielt. Bei den Well-Buam haben sich die Trachtler und Punks getroffen.

Bachmaier: Die Menschen tun sich einfach leichter, sich über die Musik zu verstehen und zu inspirieren.

Wie sehen die Volksmusiktage 2030 aus?

Bachmaier: Wie alt bist du jetzt, Richard?

Kurländer: 71. Da gibt's dann Essen auf Rädern. Gruppenmäßig lassen wir's langsam ausklingen, aber solange ich die Harfe noch schleppen kann ... Von den Volksmusiktagen wünsche ich mir, dass hier in zehn Jahren noch aus dem Kern des Traditionellen Neues wächst und erblüht.

Bachmaier: Ich mache mir viele Gedanken darüber, wie man etwas weitergibt. Man kann vor sich hin kraudern, und dann geht etwas mit einem unter. Aber wenn ich mir anschaue, was auf der Oidn Wiesn entstanden ist: Dass neben dem Traditionszelt, wo jede halbe Stunde ein Trommelzug durchmarschiert und bei jedem das Schuhbandl stimmen muss, unser Herzkasperlzelt steht mit seiner sehr konträren Musik, dann ist das eine Chance. Da wird noch mal eine andere Öffentlichkeit erreicht. Da kann ich mich zurücklehnen.

Eimer: Das Fraunhofer ist eine Botschaft, ein Statement. Das muss weitergehen.

Weitergehen als Kontinuum oder noch weiter gehen?

Eimer: Noch weiter muss es nicht werden. Es ist ja so offen und kreativ. Es gibt viele, die das so nachmachen. Festivals wie die Brass Wiesn oder die Wirtshäuser in der Stadt, die auch ein Musikprogramm anbieten, die schauen alle aufs Fraunhofer, das ist ein Vorzeigeding.

Kurländer: Als wir hier vom Muh herüberkamen, um spontan zu musizieren, wären wir in anderen Wirtshäusern polizeilich rausgeworfen worden. Inzwischen sieht man überall die Aufkleber: "Musikantenfreundliches Wirtshaus".