1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Festival Grenzenlos glücklich

Bei Rage Against Abschiebung spielen Bands im Feierwerk an gegen Rassismus und für eine bunte Gesellschaft

Von Dirk Wagner

Als Alexander Dobrindt im Mai unter anderen Rechtsanwälte einer "aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie" zuordnete, weil sie mit juristischen Mitteln versuchen, geplante Abschiebungen ihrer Klienten zu verhindern, protestierten nicht nur die beschimpften Anwälte dagegen. Immerhin stellt eine solche verbale Abwertung des Rechts auf Verteidigung den Rechtsstaat in Frage, den Politiker hierzulande eigentlich schützen sollten. Natürlich fühlen sich davon auch die Veranstalter des jährlichen Rage Against Abschiebung gefordert, des Benefiz-Festivals zugunsten der Flüchtlingshilfe, das auch heuer am 2. Oktober im Feierwerk stattfindet. Sie reagieren auf Dobrindts Wortwahl mit einer sogenannten "großen Leistungsschau der aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie 2018". Gruppen, die geflüchtete Menschen unterstützen, werden sich in diesem Sinne auf dem Festival vorgestellen: "Hier können Sie sich einmalig über die Arbeit der aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie informieren, mitmachen, dabei sein! Nach der Teilnahme winken Ihnen ein einzigartiges Zertifikat und tolle Preise."

Begleitet wird die Leistungsschau von einem musikalischen Programm, für das die auftretenden Künstler auf ihre Gagen verzichten. Wahrscheinlich sind sie damit selbst Teil der "aggressiven-Anti-Abschiebe-Industrie". Der in Berlin lebende Künstler Hank Schmidt in der Beek sowieso. Schon 1999 spielte er nämlich mit der Punk-Band Flaschmen auf dem Rage. Weil damals auch die Goldenen Zitronen das Festival unterstützten, wurde ihnen zu Ehren der Bandname umgewandelt in The Golden Flaschmen. Hank, der als DJ ganze Abende Reggae von Musikern auflegen kann, die eigentlich keinen Reggae spielen, von Abba zum Beispiel oder von Linda McCartney, tritt heuer mit seinem zum Quintett gewachsenen Lunsentrio auf.

Neben Hank, Nick McCarthy (ehemals Franz Ferdinand) und Seb-I Kellig wirken noch die Münchner Tausendsassas Martin Tagar und Albert Pöschl mit. Letzterer spielt aktuell immerhin in siebzehn verschiedenen Bands. Weswegen es schon fast wundert, dass er nicht auch in der zweiten mit München verbundenen Band mitspielt: Carnation Dingthang mit dem Münchner Krach-Künstler Anton Kaun alias Rumpeln und dem israelischen Krach-Künstler David Oppenheim von Cadaver Eyes. Kennengelernt haben die beiden sich im Internet. Letztens hatte Kaun mit Oppenheim auch in dessen Heimat Tel Aviv gespielt. Bevor sie am 14. Oktober im Rahmen des Rodeo-Festivals ein weiteres Mal zusammen in München spielen, eröffnen sie heuer den Rage Against Abschiebung mit ihrem ungewöhnlichen Sound. Weil der bewusst alle Grenzen einer gängigen Popmusik bricht, ist er natürlich die ideale Einführung in ein Festival, das grenzenloses Glück in einer Welt ohne Grenzen vermutet.

Darum belegt das Fest auch mit einem abwechslungsreichen Programm, wie belebend das Zusammenwirken verschiedener Kulturen sein kann. Wenn etwa die schrille Discomusik der in Augsburg wirkenden Fräulein Brecheisen auf den Chamäleon-Style der Rapperin Yetundey trifft. Oder wenn die mittlerweile in Berlin lebende Rapperin Haszcara auch mal lässige Gitarren-Licks einer Bluesmusik in ihren Sound fließen lässt. Kaum dass Haszcara auf ihrer EP "Roter Riese" und auf ihrem heuer bei Audiolith Records erschienenen Debütalbum "Polaris" betont, dass sie "kein Aushängeschild für dein Frauenbild" sei, darf sie in Interviews fleißig Frauenbilder beschreiben. Ob eine Frau es im männerdominierten Rap nicht schwer habe, wird sie zudem gefragt. So, als ob die Welt außerhalb des Raps von Polizeipräsidentinnen, Theaterdirektorinnen und Chefredakteurinnen bestimmt würde. Nach zahlreichen weiteren Musikern auf zwei Bühnen schließt DJ Afrodermitis den Abend mit einer Weltmusik jenseits der gängigen anglo-amerikanischen Pop-Vorlagen.

Rage Against Abschiebung, Dienstag, 2. Oktober, 18.30 Uhr, Feierwerk, Hansastraße 39.