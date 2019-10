Es hat sich einiges getan in der Münchner Jazzszene in den vergangenen 30 Jahren. Es gibt mehr gute junge Jazzer als je zuvor, nur mit den Auftrittsmöglichkeiten sieht es so mau aus wie eh und je. Schon damals war Selbsthilfe angesagt, und so schlossen sich die Aktiven zur "Jazzmusiker-Initiative München J.I.M." zusammen und veranstalteten auch ein kleines Festival, das "Jazzfest". Zunächst auf dem Olympiagelände, dann an wechselnden Orten, bis es vor einigen Jahren seinen festen Platz im Gasteig fand. Mittlerweile ist es eine Institution. Mehr als 1000 Musiker sind bisher aufgetreten, und von zunächst drei ist das Festival auf fünf Tage angewachsen, heuer ausgetragen in zwei Blöcken im Oktober und Dezember.

Schon seit Langem verpasst das eingespielte Veranstalter- und Organisationsteam rund um den Pianisten Andi Lutter dem Konzertreigen ein Motto, oft ein ziemlich überraschendes ("Medusa" war mal so eins). Mit "Bilder einer Ausstellung" hat man für das Jubiläum eine vielversprechende Wahl getroffen. Lässt sich doch unter diesem Titel zum einen gut die eigene Geschichte Revue passieren lassen, zum anderen lassen sich mit dem gleichnamigen Werk Mussorgskis samt den Bearbeitungen von Ravel bis Emerson, Lake & Palmer die Kollegen inspirieren. Letzteres wird allerdings vorzugsweise bei den neun Konzerten im Dezember passieren, jetzt geht es bei zwei Doppelkonzerten erst einmal mit Rück- und Ausblicken los.

Eine CD-Präsentation macht am Freitag wie am Samstag den Anfang. Beide Male für das Enja-Label eingespielt von altgedienten Münchner Jazzern mit auswärtigen und ausländischen Freunden. Einmal das Sextett des Schlagzeugers Matthias Gmelin, der schon vor 20 Jahren in den hiesigen Clubs trommelte, zwischenzeitlich den Job fast hingeworfen hätte und jetzt richtig durchstartet. Seinen luziden Modern Jazz in der Postbop-Tradition befeuern bei Vibes Waltz der Vibrafonist Tim Collins, der Saxofonist Jason Seizer und der Trompeter Johannes Faber, die die Münchner Szene in vielen Rollen seit Jahrzehnten mitprägen, Perkussionist Diony Varìas Astudillo und der seit 20 Jahren in New York lebende Pianist Emmanuel Ruffler.

Tags darauf ist Gitarrist Geoff Goodman an der Reihe, der seit Jahren mit enormer Schlagzahl Crossover-Ausflüge von albanischer Volksmusik über japanische Haikus bis zu Soundcollagen unternimmt. Und bei "the opposite of what" mit Andreas Kurz am Bass und Matthieu Bordenave am Saxofon, dem Berliner Bassklarinettisten Rudi Mahall und dem amerikanischen Schlagzeuger Bill Elgart auch mal richtig groovt. Dazu gesellt sich am ersten Abend mit Ark Noir eine der erfolgreichen jungen Bands aus dem Münchner Techno- und Indie-Jazz-Zirkel. Und am Schluss steht eine fast sensationelle "Reunion" an, wenn sich der mit interaktiven Kunst- und Klanginstallationen bekannt gewordene Burkard Schmidl im Trio mit dem Gitarristen Jochen Volpert und dem Schlagzeuger Jan Zelinka auf seine Jazz-Wurzeln besinnt - allerdings in einer zeitgemäß stiloffenen und funkigen Mischung samt Electronics und Loops.

Jazzfest München, Fr. und Sa., 25. und 26. Oktober, 20 Uhr, Black Box im Gasteig, Rosenheimer Str. 5