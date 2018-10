21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Festival Die große Verbundenheit

Das Digitalanalog-Festival bringt innovative Musik, Videokunst und Installationen im Gasteig zusammen

Von Dirk Wagner

Nur "Amon Düül" ist auf der Leinwand zu lesen. Als brauchte es die Zahl nicht mehr, mit der sich Amon Düül 2 seit 1968 auch namentlich von der Münchner Ur-Formation absetzt. Künstlerisch bedient Amon Düül 2 ohnehin höhere Ansprüche. Darum genießen sie auch internationales Ansehen. 50 Jahre später rocken sie nun auf dem Digitalanalog-Festival im Gasteig gleich zweimal den Carl-Orff-Saal. An beiden Tagen sind sie geradezu die Publikumsmagneten eines Festivals, das wahrlich nicht mit Höhepunkten knausert.

"Amon Düül II" und "VJ Autopilot" füllten zweimal den Carl-Orff-Saal. (Foto: Stephan Rumpf)

So ist gleich der Auftakt des Festivals mit dem Paranormal String Quartet ein spannender Einstieg in die aktuelle Münchner Musikszene, die auffällig häufig Bezüge zur Musikhochschule aufweist. Entsprechend versiert zieht jenes Streichquartett sogar auf einem pop-dominierten Festival die Zuschauer mit zeitgenössischer Kammermusik in seinen Bann. Und das, obwohl es nicht in einen der klangtechnisch bestens ausgestatteten Vortragssälen des Gasteigs spielt, sondern im Foyer, wo es sich gegen entsprechenden Lärm behaupten muss. "Das Grundrauschen, das man auf der Bühne wahrnimmt, irritiert sehr", bekennt später Violinist Gustavo Strauß, der tags zuvor auf dem "Progressive Chamber Music Festival" in der Milla besseren akustischen Voraussetzungen begegnete.

Nathan Moody operierte in der Glashalle. (Foto: Stephan Rumpf)

Dafür aber erreicht er auf Digitalanalog nicht nur Zuschauer, die gezielt zu seinem Konzert gekommen wären, sondern auch ein Laufpublikum, das sich bei freiem Eintritt neugierig treiben lässt. Vorbei an der Showbühne des Münchner Radiosenders M94.5, wo nicht nur Künstler des Festivals interviewt werden, sondern auch die Veranstalter eines Festivals für neue Musik, das am Samstag ab 14 Uhr ebenfalls im Gasteig gefeiert wird. Vorbei an Synthesizern, mit denen die Besucher selber spielen dürfen. Und vorbei an zahlreichen Kunstwerken. Etwa die Bilder von Aubrey Fabay, die der Frage nachgehen: "Woher kommst du (eigentlich)?" Oft wurde die gebürtige Münchnerin das nämlich gefragt, wobei das "eigentlich" stets unterstellt, dass sie aufgrund ihres Aussehens doch ganz woanders herkommt. Das könne mal Neugier sein, meint die Künstlerin, sei aber häufig nur Rassismus.

Im Foyer konnten die Gäste selbst experimentieren. (Foto: Stephan Rumpf)

Tatsächlich ist das Angebot allein schon im Foyer so umfangreich, dass man die Konzerte leicht verpasst, die gleichzeitig in den Vortragssälen stattfinden. Im Kleinen Konzertsaal zum Beispiel, wo das Trio Endlich Rudern in Anlehnung an die Hamburger Schule die Münchner Schule ausruft. Fordernde Texte unterfüttern dabei eine aufbegehrende Rockmusik. Oder im Carl-Orff-Saal, wo Joasihno von Maschinen unterstützt werden, die mal die Trommel, mal die Becken, mal die Klangstäbe eines Xylophons schlagen, währenddessen das Duo weitere Instrumente bedient. Auch optisch eindrucksvoll kreisen dazu fünf Kräne auf der Bühne umeinander. Kugeln hängen an langen Fäden von ihnen herab und schlagen bei jeder Umdrehung gegen Klangschalen und Klanghölzer. Der Sound gewinnt hinzu, erweitert sich ins Meditative. Während andere Konzerte auf dem Festival von aufwendig produzierten Visuals begleitet werden, die Video-Jockeys (VJs ) eigens für die Musiker vorbereitet haben, genügt bei Joasihno der Schatten jener Kräne. Sie sind Bild genug, erzeugen im Carl-Orff-Saal eine beruhigende Aura.

In diesem Saal fällt es leicht, sich auf eine Musik einzulassen und bisweilen auch mal abzuwarten. So betritt etwa Liann die Bühne als gewöhnlicher Liedermacher mit Gitarre, der bald schon von weiteren Musikern hübsch akzentuierend begleitet wird. Am Ende wird er sogar von einem Chor unterstützt, dem er zwischenzeitlich den Gesang alleine überlässt. Was freilich mit herkömmlichen Liedermachern nichts mehr gemein hat. Darum passt auch sein Auftritt zu einem Festival, das stets neue künstlerische Ausdrucksformen ausprobiert.

So wie es im Übrigen auch Amon Düül 2 seit 50 Jahren praktizieren. Derweil die VJs der anderen Konzerte jenseits der Bühne sitzen, steht VJ Autopilot alias Peter Becker zusammen mit Amon Düül auf der Bühne. Gleich einem Bandmitglied, das er an diesen beiden Abenden ja auch irgendwie ist. Wild tanzend scheint er mit seinem ganzen Körper die Musik zu absorbieren, die er wiederum mit einer psychedelischen Bilderflut anreichert. "Eigentlich müssten wir den mit auf Tour nehmen", resümiert später der Amon Düül-Gitarrist Chris Karrer begeistert. Mit zwei unterschiedlichen Sets hatte seine Band die Zuschauer an die Quelle einer Rockmusik geführt, die an Aktualität nichts eingebüßt hat. Nach solchen Konzerten darf man Amon Düül zu Recht als Vorgeschichte und Zukunft zugleich einer gegenwärtigen Münchner Musik feiern, die dank solcher Veranstaltungen digital wie analog großartig gedeiht.