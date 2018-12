7. Dezember 2018, 18:58 Uhr Festival Betörend verstörend

Experimentelle Musik in der Kunstakademie

Von Martin Pfnür

Wenn der Komponist Stephan Wunderlich - seit 1983 verantwortlich für die Zusammenstellung des Münchner Festivals der experimentellen Musik - in seinem diesjährigen Begleitbrief auf den zunächst womöglich nicht sichtbaren roten Faden im Programm verweist, hat er einerseits natürlich einen Punkt. "Kein Thema, kein Motto oder sonst wie Vorgegebenes", lasse sich da ausmachen, schreibt er, schließlich wolle man allen Mitwirkenden so viel Freiraum wie möglich lassen. Andererseits wird sich Wunderlichs Hoffnung, im Verlauf des Abends "eine gegenseitige Steigerung zu erleben, in der dann der gemeinsame Punkt plötzlich aufscheint, ohne mit einem Begriff fixiert werden zu müssen", bestimmt auch dieses Jahr wieder erfüllen. Liegt der lange Zeit in der Mensa der TU München beheimateten, mittlerweile jedoch in die Akademie der Bildenden Künste umgezogenen Veranstaltung doch seit mehr als drei Dekaden eine Ausrichtung zugrunde, die allein in ihrer Andersartigkeit ein knallroter Faden ist.

Denn wo die Lust zum Experiment im Rahmen artverwandter Festivals wie etwa der Reihe "Frameless" stets mit einem gewissen Maß an Melodie und Harmonie einhergeht, steht das "Festival der experimentellen Musik" seit jeher primär für Klänge jenseits dieser Maßstäbe. Der Örtlichkeit entsprechend stark im Kontext der performativen Kunst verankert, geht es hier weniger um Wohlklang und Hörgenuss als vielmehr um musikalisch subtil formulierte Anregungen und Denkanstöße; um Geräusche, Stimmen und klangliche Entgrenzungen, die in ihrer Atonalität mitunter auch mal verstörend wirken. 24 Klangkünstler unterschiedlicher Generationen versammeln Wunderlich und sein Team dieses Jahr in der Aula der Kunstakademie. Ihr Spektrum reicht von den "20 Metallröhren in Lucy Harrison Stimmung" der Percussion-Spezialistin und Instrumentenbauerin Limpe Fuchs über textliche Beiträge wie "Rauchen verrbotten" aus der Feder des 84 Jahre alten Musiktheoretikers und Performancekünstlers Hans Rudolf Zeller bis zu den synthetisch geprägten Geräuschkollagen des audiovisuell arbeitenden indischen Noise-Künstlers Hemant Sreekuma oder den verspulten Stimm- und Sound-Improvisationen des japanischen Klangpoeten Tomomi Adachi, der einst für die Japan-Premiere von Kurt Schwitters Dada-Meisterwerk "Ursonate" sorgte. Leicht verdauliche Kost ist das wildtönend-fordernde Klangsammelsurium auch heuer nicht - auf wunderbare Weise geistesstimulierend aber allemal.

Festival der experimentellen Musik, Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, Akademie der Bildenden Künste, Akademiestraße 2-4, Programm unter www.experimentelle-musik.info