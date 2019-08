Steinhude (dpa/lni) - Das "Steinhuder Meer in Flammen" haben sich am Samstagabend rund 30 000 Besucher angesehen. Das Höhenfeuerwerk beim 66. Festlichen Wochenende wurde von zwei Plattformen im Wasser aus vor Steinhude abgebrannt. Dazu gab es Musik. Am Strand von Mardorf am gegenüberliegenden Ufer stiegen zeitgleich Raketen in die Luft. Bereits kurz vor Einbruch der Dunkelheit kreuzten zahlreiche illuminierte Boote am Ufer, die Feuerwehr sorgte für beleuchtete Fontänen an der Promenade in Steinhude.