Dresden (dpa/sn) - Vereine, Verbände und Institutionen, die beim "Tag der Sachsen" in Aue-Bad Schlema dabei sein wollen, können noch bis zum 1. März eine Förderung beantragen. Anträge könnten gemeinsam mit der Anmeldung bei der Erzgebirgsstadt eingereicht werden, teilte das Projektbüro am Donnerstag mit. Für die Teilnahme am "Tag der Sachsen" vom 4. bis zum 6. September gewährt die Staatskanzlei Zuschüsse etwa für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung. Für Händler und Gastronomen endet die Anmeldefrist am 30. April. Die 29. Auflage des Festes, das jedes Jahr tausende Gäste anlockt, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Herzlich Willkommen im Schacht".