Artikel per E-Mail versenden

München (dpa/lby) - Fast 40 Jahre nach dem rechtsextremen Oktoberfestattentat kommen heute (9.30 Uhr) Angehörige der Opfer, Betroffene und Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft zum Gedenken zusammen. Sie wollen sich am Haupteingang des Festgeländes treffen, wo auch ein Denkmal steht. Eine Bombe aus 1,39 Kilogramm Sprengstoff hatte am 26. September 1980 zwölf Volksfestbesucher in den Tod gerissen, mehr als 200 wurden verletzt. Zudem starb der Attentäter Gundolf Köhler, ehemals Anhänger der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann.

Bis heute sind die genauen Hintergründe unklar. Vermutet wird, dass Köhler die Tat nicht allein verübte, sondern Komplizen hatte. Im Dezember 2014 nahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen neu auf - sie blieben aber ergebnislos.

Politiker und Opfervertreter hatten auf weitere Aufklärung in dem Fall gepocht, unter ihnen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der bei dem Gedenken das Grußwort sprechen wird. Die Hauptrede hält der Journalist Ulrich Chaussy, der zusammen mit dem Anwalt Werner Dietrich Jahrzehnte für die Wiederaufnahme der Ermittlungen gekämpft hatte. Bei dem Gedenken wird es unter anderem um die Frage gehen, wo das Ermittlungsverfahren steht und warum es weiter wichtig ist.