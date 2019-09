Mainz/ Koblenz (dpa/lrs) - Rund 1200 Großfeuerwerke brennen Pyrotechniker jedes Jahr in Rheinland-Pfalz ab. Feste wie Rhein in Flammen, der Rheinland-Pfalz-Tag und das Johannisfest in Mainz bringen ihre Besucher mit dem bunten Knallen am Himmel regelmäßig zum Staunen - und müssen sich dabei an eine ganze Menge Vorschriften halten, wie die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Süd in Mainz und Nord in Koblenz mitteilen.

Bevor die ersten Raketen fliegen, prüfen die beiden Behörden die Anträge für jedes Feuerwerk auf das Sprengstoffrecht. Dies beinhalte nach Angaben der SGD Süd Fragen wie: "Ist die verantwortliche Person befugt das Feuerwerk abzubrennen und werden die erforderlichen Schutzabstände und Abbrennzeiten eingehalten?" Auch andere Stellen prüften den Antrag zusätzlich, etwa auf das Naturschutzrecht und den Immissionsschutz, also auf Lärm und Schadstoffe.

Private Feuerwerke müssen nach Angaben der SGD Nord auch angemeldet werden - ausgenommen das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Ausnahmegenehmigungen für den Rest des Jahres erteilt die zuständige Stadt- oder Kreisverwaltung.