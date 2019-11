Himmelpforten (dpa) - Zehntausende Weihnachtswunschzettel von Kindern erwartet die Gemeinde Himmelpforten in Niedersachsen in den kommenden Wochen. Der Weihnachtsmann werde am Freitag (29.11.) eintreffen, teilte die Gemeinde mit. "Wie er in diesem Jahr anreist, wissen wir nicht, aber er wird dann seine Stube in der Villa von Issendorff beziehen, die Wunschzettel der Kinder entgegennehmen, mit den Kindern singen und Geschichten erzählen", hieß es.

Am Freitag öffne zudem das Christkindpostamt seine Türen. Dort werden Frauen und Männer Briefe an den Weihnachtsmann oder das Christkind beantworten. "Dass es so etwas in unserer technisierten und oft so nüchternen Welt noch gibt und so vielen Kinderherzen Freude schenkt, macht hier den Zauber um Weihnachten wirklich sichtbar", schrieb Doris Hagenah von der Gemeinde.

Himmelpforten ist eines von mehreren Weihnachtspost-Ämtern in Deutschland. So schreiben jährlich Tausende Kinder an den Weihnachtsmann in Himmelsthür, einem Ortsteil von Hildesheim. Nach Angaben der Deutschen Post beantwortete der dortige Weihnachtsmann mit seinen Helferinnen und Helfern im vergangenen Jahr 50 000 Briefe. Besucht werden kann der Weihnachtsmann dort nicht.

In Nikolausdorf in der niedersächsischen Gemeinde Garrel landen alljährlich Tausende Briefe an den Nikolaus. "Alle Briefe werden beantwortet. Jedes Kind erhält eine Antwort vom Nikolaus", heißt es auf der Homepage der Gemeinde. "Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, kommt der Nikolaus alljährlich mit der Kutsche vorgefahren und beschenkt die kleinen Kinder mit großen Tüten."