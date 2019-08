Hasenmoor (dpa/lno) - Auf dem Flugplatz Hartenholm startet am Donnerstag die Neuauflage des Musik- und Motorsportfestivals. Die Veranstalter erwarten dazu in der Gemeinde Hasenmoor (Kreis Segeberg) in den kommenden Tagen mehr als 30 000 Besucher. Bis einschließlich Sonntag sind auf dem 150 Hektar großen Gelände wieder Rennen in verschiedenen Klassen und Musik auf mehreren Bühnen geplant. Angesagt haben sich unter anderem Kim Wilde, Scooter, The Boss Hoss, Lotto King Karl, In Extremo und die Böhsen Onkelz.