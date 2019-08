Artikel per E-Mail versenden

Hasenmoor (dpa/lno) - Der Bruder von Comiczeichner Rötger Feldmann hat die Neuauflage des "Werner"-Rennens auf dem Musik- und Motorsportfestival in Hasenmoor (Kreis Segeberg) gewonnen. Andi Feldmann setzte sich auf dem Flugplatz Hartenholm mit seinem selbstgeschraubten V8-Hot-Rod von 1932 am Samstag gegen den TV-Reality-Star Konny Reimann durch. Reimann musste mit einem Flachköpper in einen Matsch-Pool springen. Die beiden verabredeten eine Revanche für das kommende Jahr.

Reimann war zu dem Rennen mit einem Ersatzwagen angetreten. Das ursprünglich geplante Fahrzeug verblieb wegen Problemen mit dem Zoll in den USA.

Bis einschließlich Sonntag sind auf dem 150 Hektar großen Gelände wieder Rennen in verschiedenen Klassen und Musik auf mehreren Bühnen geplant. Am Samstagabend wurden dazu unter anderem Lotto King Karl, In Extremo und die Böhsen Onkelz erwartet. Die Veranstalter sprechen von mehr als 30 000 Besuchern.