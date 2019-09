Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Cruise Days gehen in diesem Jahr erstmals mit zwölf Kreuzfahrtschiffen an den Start. Vom 13. September an werden mehrere Kreuzfahrtriesen und Flussfahrtschiffe im Hamburger Hafen liegen. Höhepunkt des dreitägigen Kreuzfahrtfestivals wird die Parade am Samstagabend sein. Begleitet von jeweils einem eigenen Feuerwerk sollen fünf aufwendig beleuchtete Kreuzfahrtriesen flussabwärts ziehen. "Das ist das unbestrittene Highlight für uns und ist Gänsehaut pur", sagte Veranstalter Uwe Bergmann am Dienstag in Hamburg. Die Kreuzfahrtschiffe werden zudem von 20 Booten begleitet. Die Show wird im Fernsehen live vom Norddeutschen Rundfunk übertragen.

Für Schiffsbegeisterte wird die Hafenkante zwischen Freitag und Sonntag zum maritimen Catwalk. Acht Reedereien haben Schiffe zu den Cruise Days geschickt, die zu unterschiedlichen Zeiten anlegen. Die meisten soll es am Samstag zu sehen geben. Dann werden acht Schiffe im Hafen festgemacht haben. Entlang der Elbe können sich die Besucher zudem an allen drei Tagen auf einer vier Kilometer langen Flaniermeile in 20 Themeninseln rund um die Kreuzfahrt informieren.

Für die Hansestadt sind die Cruise Days ein wichtiges touristisches und wirtschaftliches Ereignis, wie Tourismuschef Michael Otremba sagte. "Das sind Bilder, die um die Welt gehen. Bilder, die Menschen begeistern. Das ist etwas, das einzigartig ist", sagte der Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. Das dreitägige Event werde von 500 000 Menschen besucht. Zwei Drittel davon kämen von außerhalb. Das habe eine entsprechende wirtschaftliche Wirkung auf die Stadt, sagte Otremba.

Die siebte Auflage der Hamburger Cruise Days kostet den Veranstaltern zufolge mehr als eine Million Euro. Rund 135 000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest von Partnern und Sponsoren. Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt.