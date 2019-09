Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Cruise Days steuern auf ihren Höhepunkt zu. Am Samstagabend (21.15 Uhr) werden fünf Kreuzfahrtriesen mit allem leuchten, was sie haben, und wie an einer Perlenkette aufgereiht langsam durch den Hamburger Hafen ziehen. Fast zwei Kilometer lang bewegen sich die mächtigen Schiffe flussabwärts und werden dabei zudem von jeweils einem eigenen Feuerwerk begleitet. Neben den fünf Kreuzfahrtschiffen werden etwa 20 Begleitboote auf dem Wasser unterwegs sein. Zu dem Spektakel werden Tausende Menschen an der Hafenkante erwartet. Die Parade wird zudem vom Norddeutschen Rundfunk live im Fernsehen übertragen.

Die Kreuzfahrtriesen müssen während der Fahrt einen Mindestabstand von 300 Metern einhalten. Jedes Schiff wird zudem von zwei Schleppern begleitet. Als logistische Herausforderung hatte der Hamburger Hafenkapitän Jörg Pollmann die Parade beschrieben. Die Veranstalter hoffen darauf, dass ihnen diesmal keine Panne einen Strich durch die Planungen macht. 2017 konnte eines der Schiffe aufgrund eines technischen Defekts nicht an der Parade teilnehmen: Beim Ablegen hatte sich ein Tau in der Schiffsschraube verfangen.