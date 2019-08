Hamburg (dpa/lno) - Mit einer positiven Bilanz geht an diesem Sonntag der Hamburger Sommerdom zu Ende. Wie die Leiterin des Dom, Franziska Hamann, berichtete, kamen an den 31 Veranstaltungstagen rund 2,5 Millionen Besucher auf die Sommerinsel Heiligengeistfeld. Wegen der Ferien hätten nicht nur die Hamburger und die Bewohner der Metropolregion zu diesem Ergebnis beigetragen. "Wir konnten außerdem zahlreiche Touristen und Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland begrüßen."