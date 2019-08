Blankenburg (dpa/sa) - Das Kloster Michaelstein in Blankenburg (Landkreis Harz) will heute (10.00 Uhr) im Kreuzgang und im Innenhof seiner historischen Gemäuer ein buntes Fest feiern. Auf dem Programm stehen Jazz-Konzerte und lateinamerikanische Klänge, teilten die Veranstalter mit. Besucher könnten sich zudem selbst an einigen Instrumenten ausprobieren. Daneben gebe es Führungen durch das angrenzende Museum und den Kapitelsaal, hieß es. Für die jungen Gäste werde ein Kaspertheater aufgebaut. Das Michaelsteiner Klosterfest soll am Abend gegen 18.00 Uhr enden.