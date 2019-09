Berlin (dpa) - Das Goethe-Institut und das Humboldt Forum in Berlin wollen eine langfristige Zusammenarbeit vereinbaren. "Wir können mit unseren Netzwerk einen wichtigen Beitrag zu dem leisten, was das Humboldt Forum werden soll", sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, am Freitag in Berlin. Beide Einrichtungen hätten bereits gemeinsam im noch nicht eröffneten Forum die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Namensgeber Alexander von Humboldt an diesem Freitag und Samstag organisiert.

Das Goethe-Institut ist international kulturelles Aushängeschild der Bundesregierung und mit seinen 157 Einrichtungen in fast 100 Ländern für interkulturelle Beziehungen zuständig. Das Humboldt Forum in der bisher gut 600 Millionen Euro teuren Rekonstruktion des Berliner Schlosses wird vermutlich von September 2020 an Ausstellungen zeigen, beteiligt sind das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie das Land Berlin und die Humboldt-Universität.

"So eine Kooperation entwickelt sich aus dem gemeinsamen Tun", sagte Ebert während einer Pressekonferenz mit Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt Forums. Dabei würden Arbeitsweisen und Vertrauen entwickelt. Die Geburtstagsfeierlichkeiten seien als "komplexes Projekt in einer unfertigen Raumsituation" gut gelaufen. "Dieses Fest ist der Beginn einer neuen Kooperation", sagte Ebert. "Wir wollen einen Kooperationsvertrag machen und werden in den nächsten Monaten genau definieren, wie die Zusammenarbeit aussieht." Konkrete Zahlen für die Ausgestaltung nannte der Generalsekretär noch nicht.