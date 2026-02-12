Herbert von Karajan wurde einmal gefragt, welche Sinfonie für ihn die schönste sei. Der Chefdirigent, ein Maestro auch am Steuer seines 250 GT Lusso in Blau, antwortete: „Die eines Ferrari V12.“ Das bestätigt die italienische Zeitung Corriere della Sera insofern, als es dort über den Ferrari-Sound eines V12-Saugmotors in vollem Italianità-Stolz heißt: „Es ist kein Lärm, es ist eine Arie aus Stahl und Benzin.“
AutodesignEs macht wieder klick
Lesezeit: 3 Min.
Die früheren Apple-Designer Jonathan Ive und Marc Newson haben das Cockpit des ersten Elektro-Ferrari gestaltet. Als Absage an den Touchscreen-Terror und als Hommage ans Taktile. Das ist die gute Nachricht.
Von Gerhard Matzig
Künstliche Intelligenz:„Investoren werden sehr viel Geld verlieren“
Der Neurowissenschaftler und KI-Unternehmer Gary Marcus warnt seit Jahren, dass der Boom der künstlichen Intelligenz auf einem Missverständnis beruht. Jetzt häufen sich auffällig die Stimmen, die auf seine Linie einschwenken. Ein Gespräch.
