Herbert von Karajan wurde einmal gefragt, welche Sinfonie für ihn die schönste sei. Der Chefdirigent, ein Maestro auch am Steuer seines 250 GT Lusso in Blau, antwortete: „Die eines Ferrari V12.“ Das bestätigt die italienische Zeitung Corriere della Sera insofern, als es dort über den Ferrari-Sound eines V12-Saugmotors in vollem Italianità-Stolz heißt: „Es ist kein Lärm, es ist eine Arie aus Stahl und Benzin.“