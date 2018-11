25. November 2018, 18:55 Uhr Fernsehpreis Literavision Volker Koepp und Nico Weber ausgezeichnet

Der Fernsehpreis "Literavision" zeichnet beispielhafte Sendungen über Bücher und Autoren aus, abendfüllende Schriftstellerporträts genauso wie kurze Magazin-Beiträge. Die Jury, die, wie üblich, öffentlich diskutierte, vergab am vergangenen Samstag den Preis für den besten Kurzbeitrag an Nico Weber für ihren Film "Der Dichter Oswald Egger". In der Kategorie Langfilm ging die Auszeichnung an Volker Koepp für seinen Film "Wiederkehr. Reisen zu Johannes Bobrowski". Koepp nähere sich mit eindrucksvoll nachwirkenden Bildern und Ruhe in konzentrischen Kreisen an Johannes Bobrowski und seine Lyrik an, urteilte die Jury, die die zurückhaltende Eleganz und Eigenwilligkeit überzeugte. An Nico Webers Film gefiel ihr, dass es der Filmemacherin in sechseinhalb Minuten gelungen ist, den eigensinnigen Südtiroler Autoren zu porträtieren.