Mainz (dpa) - Zwei der vier Kritiker im "Literarischen Quartett" haben in dieser Woche ihren Abschied erklärt - jetzt muss die Sendung im nächsten Jahr grundlegend umgestaltet werden, wie das ZDF am Freitag in Mainz mitteilte. Am Mittwoch wurde zunächst bekannt, dass Volker Weidermann die Sendung verlässt, deren Gastgeber er vier Jahre lang war. Wenig später verabschiedete sich jetzt auch Christine Westermann zum Ende des Jahres.

Die Journalistin, Moderatorin und Autorin gehörte zum festen Ensemble der im Herbst 2015 gestarteten Neuauflage der Literatursendung. ""Das Literarische Quartett" erlebt einen Umbruch", erklärte Westermann. "Es wird ab 2020 neue Wege gehen, ich gehe meine eigenen." Sie wünsche dem ZDF eine gute Hand bei der Neubesetzung.

Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) hatte das Format einst ins Leben gerufen. Die nächste und letzte Sendung in bisheriger Besetzung wird am 6. Dezember ausgestrahlt, mit dem Schauspieler Matthias Brandt als Gast.