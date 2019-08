Biolek trägt sich in Gästebuch der Stadt Köln ein

Köln (dpa) - Alfred Biolek hat sich am Freitag in das Gästebuch der Stadt Köln eingetragen. Anlass war der 85. Geburtstag des früheren TV-Moderators am 10. Juli. Bei einem Empfang im Historischen Rathaus der Domstadt wurde der Jubilar im Beisein alter Weggefährten - darunter der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen - von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) für sein Wirken gewürdigt. "Es ist sehr anerkennenswert, dass Sie stets Ihre Popularität genutzt haben, um auch Talente aus dem Bereich der Kleinkunst zu fördern", sagte Reker.