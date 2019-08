Hamburg (dpa) - Der Neue im Löwenkäfig des Vox-Quotenschlagers "Die Höhle der Löwen", der Unternehmer Nils Glagau, will bei der Auswahl seiner Investitionen für die Sendung vor allem auf Marken setzen. "Da sind ja viele klassische Investoren, die gewisse Kanäle bedienen, aber nicht so liebevoll eine Marke aufbauen. Ich möchte gern, egal aus welchem Bereich, langfristig, profitabel und nachhaltig gute Marken aufbauen", sagte der Gesundheitskonzernchef am Donnerstag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.