Lüneburg (dpa) - Zur Feier von 3000 Folgen "Rote Rosen" haben sich am Samstag frühere und aktuelle Schauspieler der ARD-Telenovela in Lüneburg getroffen. Auf dem Roten Teppich übergab die aktuelle Hauptdarstellerin Gerit Kling (54) den Staffelstab an Claudia Schmutzler, die von September an vor der Kamera stehen wird. Schmutzler (52) spielte in der Krankenhausserie "Für alle Fälle Stefanie" die Hauptrolle. Fans kamen zum Roten Teppich, um Autogramme zu bekommen und Fotos zu machen.