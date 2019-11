Von den Pick-up-Artists bis zur Neuen Rechten: Woher die Allianz von reaktionären Ideologien und Antifeminismus kommt - und was sie so gefährlich macht.

Der rechtsextreme Terrorist, der in der Synagoge in Halle ein Massaker unter jüdischen Gläubigen anrichten wollte, eine Passantin tötete und in einem Döner-Imbiss eine weitere Person, streamte seine Tat live im Internet. Zu Beginn des Videos nannte er sich allerdings nicht nur Rassist und Antisemit, sondern auch Antifeminist. Der Feminismus sei dabei schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die wiederum die Ursache für eine "Massenimmigration" sei.