Interview von Ronen Steinke

Auf Künstler, Museumsleute, Theatermacher in Berlin kommen Neuigkeiten zu: Wenn sie Geld vom Staat beantragen, sollen sie sich künftig einem umfassenden Verfassungstreuecheck unterziehen. So plant es die Justizsenatorin, Felor Badenberg (CDU). Bis zu ihrem Quereinstieg in die Politik vor einem Jahr war sie Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz. Badenberg wurde 1975 in Teheran geboren, sie kam mit zwölf Jahren nach Deutschland.