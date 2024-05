Trainer-Posse beim FC Bayern:Es geht um die Wurst

Von Bernhard Heckler

Die Kraft der Literatur besteht mitunter darin, dass sie in Krisenmomenten neue Einsichten spendet. Es ist nicht öffentlich bekannt, ob Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern, die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante gelesen hat. Man will ihn auch nicht mit einer Nachfrage belästigen, er hat genug zu tun mit der Suche nach einem neuen Trainer für seinen, wie man als Laie vermuten würde, attraktiven Arbeitgeber, der mit per anno 854 Millionen Euro Umsatz und 316 000 Mitgliedern (Stand: Jahresabschluss 2023) kraftvoll dasteht.