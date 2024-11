Von Moritz Baumstieger, Helmut Mauró, Florian Kaindl, Jens-Christian Rabe

Song: „Denn sie wissen, was sie tun“ von Tocotronic

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Besondere Zeiten erfordern, ja ja, besondere Maßnahmen. Was in Aphorismensammlungen in zahlreichen Formulierungsvarianten unterschiedlichen Urhebern zugeschrieben wird, trifft im Schicksalsjahr 2024 auf die Band Tocotronic zu. Die macht seit jeher, was in der deutschen Popkritik gerne als „Diskursrock“ beschrieben wird, Gitarrenmusik mit deutschen Texten, die etwas komplexer daherkommen. In ihrer Frühphase Mitte der Neunziger textete die Band noch durchaus anschlussfähig für Studentinnen aus Göttingen und Abiturienten aus Unterhaching und lieferte zum Text „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ gleich eine uniforme Tracht mit, Trainingsjacke und Cordhose.