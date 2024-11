Von Jakob Biazza

Wurde in dem ganzen Wahnsinn der vergangenen Wochen und Monate eigentlich die absolut anbetungswürdige Lächerlichkeit des Menschen ausreichend gewürdigt? Ist, war und bleibt ja eine wirklich außergewöhnliche Spezies, auch und vor allem darin, die Chancen, die sie erhält – vom Universum, von Gott, der Natur, durch harte Geistesarbeit, durch sonstige Eingebungen, durch was auch immer –, mit großer Anmut in der Kloake zu parken.