Seltsame Situation: Man kann das neue Soloalbum von Farin Urlaub – bürgerlich Jan Vetter, im Hauptberuf Gitarrist und Sänger bei Die Ärzte – erst direkt vor dem Interview hören. In einem Seminarraum mit Linoleumboden, der aussieht, riecht und sich anfühlt, als wäre noch Bohnerwachs aus den Fünfzigern übrig, liegen ein paar MP3-Player, die keinen Internetzugang haben. Hohe Sicherheitsstufe, hübsches Schauspiel: Kollegen kommen rein, hören, urteilen, notieren, werden zum Interview abgeholt. „Ein Lächeln im Gesicht“ heißt das Album, und es ist, soweit man das nach zweimal hören sagen kann, mindestens mal geeignet, die Laune wieder etwas zu heben.