Zum Spätsommerausklang hat die Deutschland-Abteilung von Netflix ein „erotisches Drama“ im Angebot. So nennt es der Streamingdienst, und so vermittelt es der Film „Fall For Me“ auch bis ins kleinste Ausstattungsdetail. Zum Beispiel gibt es sehr viel Obst in diesem Film, das wohl auf den erotisch intendierten Inhalt hinweisen soll. Stichwort: verbotene Früchte.
StreamingEin Erotikdrama mit dem Sexappeal eines Möbelhauskatalogs
Der deutsche Film „Fall For Me“ erzählt von Tinder-Schwindlern und spießigen Beischlaf-Fantasien am Strand von Mallorca. Die „Inga Lindström“-isierung von Netflix ist damit offiziell abgeschlossen.
Von David Steinitz
