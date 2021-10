Einzelfehlerquelle für ein globales System: Das Containerschiff "Ever Given" blockierte im März den Suezkanal und damit den Welthandel.

Von Andrian Kreye

Für die meisten Menschen in Europa und Amerika war der Komplettausfall der digitalen Infrastruktur des Facebook-Konzerns am Montag ein Luxusproblem. Für viele war es sogar eine willkommene Besinnungspause, dass einen bis zu sieben Stunden lang weder das soziale Netzwerk Facebook, die Bilderplattform Instagram noch die Chatprogramme Whatsapp und Messenger ablenken konnten. Was solche Anflüge von Zivilisationsaskese allerdings verdrängen, ist das Verständnis dafür, was solche globalen Ausfälle des digitalen oder auch realen Alltags für das Gros der Menschheit, aber auch für die eigene Zukunft bedeuten.