Von Andrian Kreye

Am 9. Januar des Jahres 2021 wurde um 0.21 Uhr kalifornischer Ortszeit mit ein paar Mausklicks in einem Art-déco-Büroblock mit der Adresse 1355 Market Street in San Francisco die digitale Amtsenthebung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald John Trump, vollzogen. Das war ein historischer Wendepunkt. Er bestätigte die digitale Welt offiziell als fünfte Macht im Staat. Das ist allerdings nicht die Erweiterung der Gewaltenteilung, wie sie viele digitale Utopien erträumen. Es ist auch kein Sieg in einem Konflikt zwischen Staat und Monopol. Der technisch simple Vorgang manifestiert eine neue Realität im Staatswesen.