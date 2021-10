Von Simon Hurtz, Lena Kampf, Till Krause, Andrian Kreye, Georg Mascolo und Frederik Obermaier

Noch nie gab es einen so tiefen Einblick in das Innerste des notorisch verschwiegenen Konzerns Facebook, wie mit den Dokumenten der Facebook Files. Das wäre nicht annähernd so faszinierend, wenn Facebook Küchengeräte herstellen würde oder eine Abrechnungssoftware. Aber der Konzern verdient sein Geld mit akribischen Einblicken in das Leben, die Fantasien und Wünsche von knapp drei Milliarden Menschen. Deswegen liegt in den Tausenden Seiten geleakter Dokumente ein besonderer Reiz. Zum ersten Mal können wir in das Innere einer Maschine schauen, die uns so genau beobachtet wie keine Technologie zuvor.