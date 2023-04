Von Peter Laudenbach

Die Berliner Volksbühne hatte schon immer ein Faible für die Revue, zum Beispiel wenn Christoph Schlingensief in den großen Zeiten hingebungsvoll das Format der Fernsehshow parodiert, zweckentfremdet und gefeiert hat. Seit René Polleschs Intendanz ist das Genre in vielen Variationen zum beliebtesten Spielplanfüller des Hauses geworden, mal mit Überwältigungskaracho und harter Arbeit am Exzess wie in den Shows von Florentina Holzinger, aber öfter auch ohne Scheu vor den Peinlichkeiten eines freilaufenden Dilettantismus: Amateurtheater de luxe. Irgendwo dazwischen bewegt sich auch Fabian Hinrichs gewagter Versuch, sein Debüt als Regisseur zu geben. Die Stoffwahl ist apart, Hinrichs widmet sich dem möglicherweise zu Recht schon lange nicht mehr aufgeführten Versdrama "Sardanapal" des britischen Romantikers Lord Byron, geschrieben 1821 und Goethe gewidmet.

Byron feiert den assyrischen König Sardanapal als genusssüchtigen Hardcore-Hedonisten und Realitätsverweigerer, ein Anarchist auf dem Thron. Das ist natürlich ein Selbstporträt des romantischen Dichters als Grenzüberschreitungskünstler: Die einzige Wirklichkeit bin ich selbst mit meinen Träumen, bye bye Realitätsprinzip. Hinrichs setzt diese Überblendung fort, Byron und Sardanapal werden zum Sprengstoff, mit dem sich der Regisseur aus der arg nüchternen Sachzwang-beschränkten Gegenwart herausschießt, um die Kunst an sich zu feiern oder vielleicht auch nur die Behauptung des eigenen Radikalkünstlertums. Dass die Anleihen bei der guten, alten Genieästhetik ein wenig muffig riechen, ist noch das kleinste Problem des konfusen Abends. Auch dass dem Regisseur am Tag vor der Premiere sein Hauptdarsteller Benny Claessens abhandengekommen ist, lässt sich verschmerzen, schon weil Benny Claessens vor lauter Selbstfaszination ohnehin immer nur Benny Claessens spielt.

Detailansicht öffnen Fabian Hinrichs in "Sardanapal nach Lord Byron" in der Volksbühne. Der ´Tatort"-Schauspieler hat die Regie übernommen und spielt selbst mit. (Foto: Apollonia T. Bitzan/dpa)

Bei der Premiere wirft sich Fabian Hinrichs mit dem Textbuch in der Hand als sein eigener Hauptdarsteller-Ersatz in die Schlacht. Und weil Hinrichs mit seinem ungeschützten, zwischen Unschuld und Raffinesse mindestens doppelbödig schillernden Spiel jede noch so große Bühne verzaubert, hat das unbedingt Charme, Strahlkraft und eine Spur schönsten Wahnsinns. Hinrichs Partnerin ist die ebenso anarchisch leuchtende Schauspielerin Lilith Stangenberg, die eine Rewe-Verkäuferin so geheimnisvoll und abgründig spielt wie ein paar Szenen später Aphrodite. In einer der wenigen gelungenen Szenen genügt die Frage eines Herrn im Anzug (Hinrichs) in der Warteschlange vor der Supermarktkasse, weshalb die Kassiererin immer so abwesend wirkt, wovon sie denn träumt, um die entzauberte Wirklichkeit hinter sich zu lassen. Die Dame an der Kasse träumt vom Meer, von fremden Ländern, von einem Leben in Byron'schen Traumreichen: Unter dem Supermarkt-Fußboden liegt der Strand.

Dann entgleitet der Abend ins Konfuse, bedient sich mal bei Paul Celan, mal bei Lord Byron, bei Abbas "Dancing Queen", beim Zirkus, bei AC/DC, bei Schleier- und Schwerttänzen. Ein Schülerorchester arbeitet sich an Gustav Mahler ab. Nachwuchstänzer der Hip-Hop-Academy Flying Steps führen ihre Jugendlichkeit vor. Leider sind Hinrichs und Stangenberg die einzigen Schauspielkünstler auf der Bühne. Immerhin die Botschaft ist nett: Strass statt Stress, "Essen, Trinken und Lieben, der Rest ist keinen Cent wert." Mehr als ein paar Cent sind diese Spruchweisheiten auch nicht wert. Für eines der größten Theater des Landes ist dieser Abend des nicht unsympathischen Rumprobierens entschieden zu unbeholfen und ein bisschen zu selbstverliebt.